Da Vertonghen a Kumbulla, da Martinez a Izzo e N’Dicka: Inter, tutti i nomi per la difesa

La difesa dell’Inter è stata uno dei punti di forza della squadra di Antonio Conte, e nella prossima stagione è destinata ad essere ulteriormente rinforzata. Secondo quanto riporta Tuttosport, il tecnico leccese ripartirà da alcune certezze, ma nel frattempo la dirigenza nerazzurra è pronta a investire su alcuni elementi per completare il reparto: “Il terzetto difensivo da cui ripartite, Conte ce l’ha già ed è quello composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Quasi certa l’uscita di Godin, D’Ambrosio a fine stagione prolungherà per rimanere come utilissimo jolly, mentre Ranocchia ha il contratto fino al 2021“.

VERTONGHEN – “L’Inter cerca un rinforzo e negli ultimi giorni si sono alzate le quotazioni del veterano Vertonghen: il 32enne belga è in scadenza col Tottenham e l’Inter gli ha proposto un biennale con opzione per una terza annata. Vertonghen è mancino e sarebbe utilissimo per affiancare a Bastoni un uomo di esperienza, spostando così stabilmente Skriniar a destra“.

KUMBULLA E MARTINEZ – “Un difensore che piace molto al club nerazzurro è poi il 20enne albanese Kumbulla del Verona. Le società stanno parlando da mesi e, se dovesse andare in porto l’affare Vertonghen, non è da escludere che l’Inter blocchi il giocatore e lo lasci un’altra stagione a Verona. Un percorso simile a quello che potrebbe essere fatto con Martinez Quarta: acquistarlo e poi girarlo in prestito per una stagione a un club amico in Italia per valutarne l’inserimento nel nostro campionato di Serie A“.

LE ALTERNATIVE – “Sul taccuino del ds Ausilio restano anche Izzo (Torino) e N’Dicka (Eintracht Francoforte)“.