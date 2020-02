Inter, Izzo resta un obiettivo: prestazioni in calo col Torino, ma Conte…

La crisi del Torino ha condizionato il rendimento anche di Armando Izzo. Appena undici mesi fa l’esordio in Nazionale, con Mancini restò positivamente colpito dalle prestazioni in maglia granata; poi il blackout in questa stagione con tante prestazioni deludenti.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, sono in rialzo le quotazione di un addio di Izzo a fine stagione, soprattutto in caso di mancata qualificazione alle coppe europee da parte del Torino. Nonostante il momento di flessione, molti club continuano ad essere sulle sue tracce: tra questi c’è l’Inter di Antonio Conte, che lo apprezza molto per la sua capacità di giocare nella difesa a tre.