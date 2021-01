TS – Chiaro input, ma l’Inter non sarà immobile sul mercato: la mente corre sempre ad un nome

In bilico rimane il futuro di Christian Eriksen. Si legge nel focus: “Difficile poi pensare che Eriksen nell’ultima settimana di mercato non trovi squadra e che all’Inter – che può sempre giocarsi la carta Eder , in uscita dallo Jiangsu – non venga proposta qualche occasione a zero. Oppure l’aprirsi di scenari al momento non preventivabili su giocatori che sono fuori dal progetto nei rispettivi club (la mente corre sempre al Papu Gomez )”. Conte incrocia le dita.