Inter non ha spazio: ma perché non ha ancora mollato Dybala? Ecco la risposta

Non c'è posto, oggi, all'Inter per Paulo Dybala . Per creare lo spazio alla Joya, infatti, il club nerazzurro dovrà mettere a segno due uscite nel reparto offensivo: Alexis Sanchez e uno tra Edin Dzeko e Joaquín Correa. E, viste queste difficoltà, perché Marotta non ha ancora mollato il colpo sull'ex Juve? Risponde Tuttosport: "Certo, il club nerazzurro ha comunicato a Paulo che se troverà una squadra, sarà libero di farlo, ma intanto l'Inter resta lì, sullo sfondo.

Perché al di là dell'affetto e dell'opportunità di mercato, la Joya per l'ad è un asset per il presente, ma anche per il futuro. Perché Lukaku è comunque tornato in prestito, Dzeko nel 2023 avrà 37 anni e Lautaro Martinez magari fra una stagione riceverà un'offerta da 100 milioni a cui sarà difficile dire di no. Prendere Dybala sarebbe un colpo anche per questo, per avere un giocatore importante sotto contratto e magari rivendibile fra un anno se il matrimonio non avrà sortito gli effetti sperati. Vedremo. Entro qualche giorno si conoscerà meglio il futuro di Dybala, Marotta forse già lo sa... ".