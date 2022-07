Inter, già una grande novità. Inzaghi cuce il vestito per Dybala?

L'allenamento congiunto per l'Inter contro l'FC Milanese di ieri pomeriggio ha regalato indicazioni importanti. I gol del tandem Lautaro-Lukaku, l'intraprendenza di Asllani e l'esuberanza dei tanti giovani a disposizione, ma anche altro. Simone Inzaghi, ad esempio, ha sorpreso schierando un 3-4-1-2 del tutto nuovo rispetto al 3-5-2 dello scorso anno.

Un'indicazione in vista della prossima stagione o solo un caso isolato? Se lo chiede anche Sport Mediaset, sottolineando un aspetto non di poco conto: "La novità più importante è il modulo provato da Inzaghi, un 3-4-1-2 con Correa trequartista e autore del primo gol. Sarebbe il vestito perfetto per l'Inter, che però deve vendere Sanchez e uno tra Dzeko e Correa prima di potergli offrire un contratto e questo fa sperare le altre".