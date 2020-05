Inter, oggi corsa, scatti ed ostacoli: da lunedì di nuovo partitelle ad Appiano

Nono giorno di lavoro per l’Inter di Conte che cerca di recuperare la condizione atletica dopo quasi due mesi di stop per coronavirus.

Questa mattina i giocatori si sono ritrovati al Centro Sportivo come da programma per la seduta. Corsa, scatti ed esercizi con gli ostacoli: questo il menù di giornata. La palla viene usata come supporto agli esercizi, però lunedì si prospetta la possibilità di tornare a fare partitelle e riprendere con allenamenti più intensi. La squadra domani potrà godersi un girono di riposo.

(Italpress)