GdS – La notte di Inzaghi, riecco la sua Inter: “Era pronto a scommettere…”

La notte di Inzaghi

"Più Inzaghi per tutti. Inzaghi per l’Inter, che ora sì, può cominciare davvero a ragionare di rimonte scudetto rimaste fin qui sulla carta. Inzaghi per il resto d’Italia, che ringrazia sentitamente per aver fatto capire che questo Napoli si può fermare. Simone si gode la serata che aveva immaginato per tutti i 51 giorni di stop del campionato. E una partita che è andata proprio nella direzione che aveva preparato. Eccolo, finalmente uno scontro diretto vinto. Eccola, l’Inter più scintillante proprio quando i dubbi, invece, erano più che leciti.