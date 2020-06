Mundo Deportivo: “Reazione Lautaro? Il Barça ha una preoccupazione. Vidal? Ora l’Inter…”

Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, ha fatto il punto sulla volontà del Barça di mettere le mani su Lautaro Martinez. Ferma la volontà dell’Inter per quanto riguarda la cifra della clausola dell’argentino. Questa fermezza da parte della dirigenza nerazzurra sta mettendo in difficoltà i catalani, che stanno proponendo una serie di giocatori per arrivare alla cifra richiesta. “Il Barça potrebbe ora presentare un’offerta di 50-60 milioni per Lautaro più alcuni giocatori. L’Inter vuole più “soldi” e non le piacciono i calciatori che le sono stati offerti dopo il rifiuto di Arthur. Nemmeno Arturo Vidal, che ora dice di voler rimanere al Camp Nou. In altre parole, l’accordo Barça-Inter è ancora molto lontano: c’è l’accordo con il giocatore ma non con il club nerazzurro. Resta da vedere la reazione di Lautaro”.

Grossa crisi finanziaria: “In questo momento, prima della questione Lautaro, la preoccupazione del Barça è quella di sistemare i numeri del bilancio. Questa è ora la sfida principale per tutti”. E per quanto riguarda la valutazione di Firpo Aguilar cita Transfermarkt.com, che il valore del giocatore è di 20 milioni. La metà di quanto i catalani lo starebbero valutando…

(Mundo Deportivo)