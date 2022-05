Inter, ecco le percentuali degli imprescindibili di Inzaghi

Il tecnico nerazzurro si è affidato ad alcuni giocatori più che ad altri e tra i primi tre ci sono Handanovic, Skriniar e Barella

Ci sono giocatori imprescindibili per ogni allenatore e anche Inzaghi ce l'ha. Nella sua prima stagione da allenatore dell'Inter ha impiegato più di altri alcuni giocatori. Sono gli uomini a cui si è affidato e che quando sono mancati si è visto e sentito. A Skysport hanno proposto una tabella del minutaggio dei giocatori più impiegati dal mister e tra questi ai primi tre posti ci sono Handanovic, Skriniar e Barella. Loro tre, come altri quattro giocatori sono stati impiegati dal tecnico per più del 70% dei minuti giocati in campionato.