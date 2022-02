Inter, non solo Pinamonti: “Nuova contropartita per avere Scamacca e Frattesi”

Proseguono i contatti con il Sassuolo per Scamacca e Frattesi, i due colpi che l’Inter ha programmato per giugno

Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha fatto il punto sulle principali trattative in vista dell'estate in casa Inter, con il doppio obiettivo già individuato da tempo: "Proseguono i contatti con il Sassuolo per Scamacca e Frattesi, i due colpi che l’Inter ha programmato per giugno. L’obiettivo di Marotta e Ausilio è anche quello di inserire qualche contropartita tecnica per ammortizzare l’investimento viste anche le valutazioni dei due giocatori. Una di queste potrebbe essere Radu".