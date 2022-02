Mercato, Inter protagonista: “Sempre più vicino questo nome chiesto da Inzaghi”

L’Inter, oltre a essere protagonista in campionato, lo è anche sul mercato. La dirigenza nerazzurra da mesi sta programmando la prossima sessione

L'obiettivo di questa stagione è la seconda stella, ma l'Inter non si accontenta. Il club nerazzurro vuole infatti aprire un ciclo vincente e, per farlo, ha bisogno dei migliori giocatori per il presente ma anche per il futuro. E, secondo Repubblica, è sempre più vicino un grande obiettivo di mercato: "La dirigenza nerazzurra da mesi sta programmando la prossima sessione estiva con alcuni rinforzi di spessore da mettere a disposizione di Inzaghi già in ritiro. Frattesi del Sassuolo, richiesto dal tecnico, è il più vicino, in questo momento, al club nerazzurro. I contatti con il club emiliano, per lui e Scamacca, sono continui: Marotta sta cercando di anticipare la concorrenza su entrambi i calciatori, corteggiati anche all'estero".