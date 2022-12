Inter, nuova soluzione per l’attacco? Inzaghi ha già avuto risposte importanti

Qualcosa di nuovo si è già visto nell'amichevole contro il Salisburgo, a dire il vero. Il protagonista della novità proposta è stato Mkhitaryan, come sottolinea il Corriere dello Sport. Questo il focus sulla nuova idea del tecnico che ha avuto già risposte importanti: "Nell’occasione, Inzaghi l’ha schierato da seconda punta, al fianco di Dzeko. Beh, l’ex-Roma ha interpretato alla grande il ruolo, confermando l’intesa con il bosniaco, nata già ai tempi in cui giocavano assieme nella Capitale, ma esibendo pure l’istinto da vero attaccante. Quella di Inzaghi non è stata soltanto una scelta nata dall’assenza degli altri elementi offensivi. Alla base infatti c’è proprio l’idea di costruirsi una soluzione offensiva in più, alla luce anche delle difficoltà di Correa".