Inter, Oaktree in pole: 200 mln entreranno direttamente nelle casse del club

Inter, a breve sarà chiuso l'accordo con uno dei due fondi statunitensi. Oaktree in pole

Arriva una boccata d'ossigeno nelle casse dell'Inter. Come riporta la Gazzetta dello Sport , a breve sarà chiuso l’accordo con uno dei due fondi statunitensi a cui Goldman Sachs ha proposto l’operazione, ovvero Bain Capital e Oaktree .

Secondo quanto riporta il quotidiano, quest’ultimo avrebbe guadagnato posizioni. "Quel che conta, per l’Inter, è che dei 250 milioni in arrivo, circa 200 entreranno direttamente nelle casse del club. Soldi che serviranno alle necessità di stagione, in primis gli stipendi".