Inter, occasione a zero per la sinistra: valutazioni in corso su van Aanholt

L'esterno olandese, classe '90, è svincolato dopo quattro stagioni e mezza con la maglia del Crystal Palace

Secondo quanto scrive Tuttosport, l'ultimo nome finito sotto la lente di ingrandimento interista sarebbe quello di Patrick van Aanholt, nazionale olandese classe '90, attualmente svincolato dopo aver giocato le ultime quattro stagioni e mezza con il Crystal Palace: "A sinistra, posto che le due caselle in rosa sono occupate per il momento da Perisic e da Dimarco, i preferiti restano nell'ordine Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Il Chelsea avrebbe voluto inserirli nella trattativa per Hakimi e la valutazione dei due giocatori resta elevata. Occhio perciò eventualmente a Patrick van Aanholt, l'olandese ex Crystal Palace, oggi svincolato, su cui hanno chiesto informazioni pure Milan e Lazio".