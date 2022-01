CdS – Inter, occhio alle cessioni a gennaio: in tre possono lasciare Milano

Qualcosa potrebbe muoversi in uscita nel corso della finestra invernale agevolando così anche il mercato in entrata

Far spazio, prima di pensare al mercato in entrata. L'Inter si affaccia sul mercato di gennaio con la consapevolezza di non dover stravolgere la rosa, ma con la voglia di farsi trovare pronta qualora si presentassero delle opportunità.

Per questo motivo, bisognerà capire prima se ci saranno eventuali partenze. Spiega il Corriere dello Sport: "Oltre a Kolarov, attenzione a Vecino e Sensi. La partenza di uno dei due, infatti, aprirebbe all’arrivo di un centrocampista. Che, per la verità, Inzaghi avrebbe già scelto, o quantomeno per cui ha espresso una preferenza. Come risaputo, si tratta di Villar. La Roma, però, è fredda rispetto all’ipotesi a lasciarlo andare in prestito in nerazzurro, dove comunque avrebbe poco spazio e quindi farebbe fatica a rilanciarsi. Discorso diverso se fosse messo in piedi uno scambio (sempre di prestiti) con Vecino. Ma uno scenario del genere, al momento, non ha ancora preso piede. Il club giallorosso, infatti, sembra avere altre priorità. E l’uruguayano sta meditando di restare fino a stagione in modo da scegliere, da svincolato, la sua nuova destinazione".