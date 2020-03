Sky – Inter, per la Juve occhio a Eriksen. Domenica scorsa non avrebbe giocato, ora…

Superato ormai il caos calendario, l’Inter si prepara per affrontare la Juventus domenica sera all’Allianz Stadium. Conte è senza Moses e Sensi, mentre gli altri sono a disposizione e tra poco scenderanno in campo ad Appiano Gentile. Secondo Sky Sport, per la Juve il dubbio principale è legato a Christian Eriksen: non avrebbe probabilmente giocato una settimana fa perché veniva da due gare consecutive contro il Ludogorets, ma ora può vantare una settimana in più di lavoro. Anche se Vecino è in vantaggio sul danese. Sarà però interessante vedere da qui a domenica se l’ex Tottenham possa recuperare l’uruguaiano per prendersi il posto.