Inter, clamorosa offerta a Inzaghi: le cifre. Ma Lotito: “A breve annuncio rinnovo”

L'Inter è tornata alla carica per Simone Inzaghi, ma il presidente biancoceleste frena

Come riporta il Messaggero, Inzaghi in questo momento è di nuovo in scena un confronto con Lotito. "Il presidente ci risponde così alla chiamata: "Annuncio del rinnovo d’Inzaghi sino al 2024? A breve lo faremo". In realtà, sta sudando in questo momento, è di nuovo in pressing su Inzaghi mentre il suo procuratore Tinti è in sede dall’Inter. Può succedere ancora di tutto, Simone vuole restare alla Lazio, ma il club campione d’Italia sta giocando al rialzo anche con il contratto: 4 milioni a stagione per convincerlo a trasferirsi a Milano".