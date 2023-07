L'Inter ha presentato una prima offerta al West Ham per Gianluca Scamacca. Proposta da 20/22 milioni per avere l'attaccante a titolo definitivo

L'Inter fa sul serio per Gianluca Scamacca, come anticipato da FCIn1908. Come confermato da Sky Sport, la società nerazzurra ha presentato una prima offerta al West Ham per l'attaccante ex Sassuolo. Proposta da 20/22 milioni di euro per avere Scamacca a titolo definitivo.