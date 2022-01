Repubblica – Inter, offerto Di Maria: la risposta. Per l’attacco c’è una pista

Il fuoriclasse argentino, accostato in passato ai nerazzurri, è in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain

Apre ufficialmente oggi il mercato invernale: l'Inter, prima in classifica, è pronta a cogliere eventuali occasioni per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma sta lavorando soprattutto in vista della prossima stagione. Grande attenzione, in particolare, al mercato dei parametri zero: a tal proposito, oltre ai calciatori seguiti direttamente dalla dirigenza interista, ce ne sono altrettanti proposti da agenti e intermediari. Secondo La Repubblica, infatti, ai nerazzurri sarebbe stato proposto un vero e proprio fuoriclasse: l'argentino Angel Di Maria , in scadenza di contratto a giugno con il Paris Saint-Germain.

"L'Inter ha lanciato la sfida alla Juve per Scamacca in ottica estiva. A gennaio coglierà occasioni. È stato offerto Di Maria, in scadenza al Psg, la dirigenza ha risposto che non è una priorità: la strada tracciata per l'immediato è l'ex Lazio Felipe Caicedo, che potrebbe lasciare il Genoa (mentre per giugno si lavora a un altro ex Lazio, il difensore Luiz Felipe, in scadenza)".