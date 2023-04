Inter, arrivano 45 mln per Onana? “Marotta ha già scelto su chi reinvestire la cifra”

Se in Viale della Liberazione dovesse arrivare un’offerta importante, sui 40-45 milioni per il camerunense, sarebbero soldi benedetti per le casse nerazzurre

E' Guglielmo Vicario il nome in cima sulla lista dell'Inter per sostituire, eventualmente, André Onana. Il portiere camerunense sta incantando mezza Europa grazie alle sue prestazioni e alla sua leadership e, arrivato a zero, rappresenterebbe una plusvalenza totale per i nerazzurri in caso di cessione. Spiega Tuttosport: "A fine febbraio il presidente Corsi aveva dichiarato come Vicario fosse «finito sul taccuino di club inglesi, ma pure su quello di alcune squadre italiane che giocano la Champions».

Consequenziale risalire a Inter e Napoli, sempre che Onana e Meret lascino le rispettive squadre. Se in Viale della Liberazione dovesse arrivare un’offerta importante, sui 40-45 milioni per il camerunense (seguito con attenzione dal Chelsea) sarebbero soldi benedetti per le casse nerazzurre. Con Marotta che ne investirebbe una quindicina proprio su Vicario (gestito dalla GG11, l’agenzia dei fratelli Giuffrida che spesso hanno concluso affari con Ausilio). L’ottimo rapporto tra Inter ed Empoli (vedi operazione Asllani) e la carta Satriano (che potrebbe rimanere in Toscana) potrebbero facilitare la negoziazione".