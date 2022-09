CdS – Inter, Onana portiere di Coppa? A metà ottobre il momento verità

L'alternanza in casa Inter sembra ormai chiara, nonostante le parole di Simone Inzaghi. Ma presto arriverà il momento della verità, come spiega il Corriere dello Sport: "La previsione era che Onana avrebbe avuto l’opportunità di scendere in campo, ogni tanto, e comunque partendo da qualche match sulla carta più agevole, così da permettergli un approccio soft. Non a caso la prima ipotesi era stata la sfida con la Cremonese dello scorso 30 agosto.