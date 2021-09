Inter-Onana, parla Ten Hag: “Gli ho consigliato di restare all’Ajax, ma lui…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del club olandese sul portiere, accostato ai nerazzurri per il dopo Handanovic

Recentemente il nome di André Onana è di nuovo stato accostato all’Inter per il dopo Samir Handanovic . L’Ajax però, spera ancora che il portiere possa rimanere ad Amsterdam e rinnovare il contratto con il club. Lo ha ribadito l'allenatore del club, Erik Ten Hag, alla stampa olandese dopo la vittoria contro il PEC Zwolle. Queste le parole riportate da Voetbal International: “ L’Ajax vuole prolungare il suo contratto, gli ho consigliato io personalmente di farlo . Per ora lui non ha accettato e nessun dialogo per la sua cessione è andato a buon fine”.

Ten Hag ha poi proseguito: “Ho un ottimo rapporto con André, sono molto grato a lui per quanto fatto per me e per l’Ajax negli ultimi anni. Ma non dimentichiamo che c’è anche un lato commerciale nella trattativa”.