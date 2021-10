Inter sul gigante Onuachu: nome nuovo per l’attacco, ecco la richiesta del Genk

L'attaccante nigeriano si sta affermando come uno dei calciatori più prolifici d'Europa: tanti i club interessati

Paul Onuachu è uno dei nomi emergenti del calcio europeo: fisico imponente (più di 2 metri di altezza) e straordinario fiuto per il gol, l'attaccante nigeriano sta facendo le fortune del Genk, e il suo nome sarebbe finito sul taccuino di diversi top club internazionali. Tra questi ci sarebbe anche l'Inter , da tempo alla ricerca di un centravanti forte fisicamente: la concorrenza non manca di certo, fra club inglesi (Tottenham e West Ham in primis) e spagnoli (Atletico Madrid). Classe '94, per questo gigante sembra essere arrivato il momento del grande salto.

Arrivato in Europa nel 2012 grazie a una borsa di studio, Onuachu viene tesserato dai danesi del Midtjylland. Qui comincia a farsi apprezzare come attaccante dalle buone capacità realizzative, e in sette stagioni in Danimarca colleziona 181 presenze e 74 gol. Le sue prestazioni gli valgono le attenzioni del Genk, che nell'estate del 2019 lo porta in Belgio per 5 milioni di euro. Nelle Fiandre arriva la sua definitiva consacrazione: dopo un primo anno "di apprendistato", chiuso comunque con uno score di tutto rispetto da 10 reti in 28 partite, nel 2020/21 si rende protagonista di una stagione da sogno, al termine della quale si laurea capocannoniere del campionato belga con ben 33 centri e conquista anche i premi di miglior calciatore della Belgian First Division e di miglior africano militante in Belgio. Media realizzativa di quasi un gol a partita, mantenuta anche in questi primi mesi del 2021/22.