Inter, tentativo a sorpresa che farebbe felice non poco Conte: “Proposto uno scambio tra…”

La notizia, riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, racconta un tentativo nelle scorse ore fatto dall’Inter con la Roma. I nerazzurri, infatti, secondo la testata avrebbero proposto ai giallorossi uno scambio Politano-Spinazzola, che avrebbe risolto il problema sulla fascia sinistra nerazzurra. Al momento, però, da Roma sarebbe arrivata una risposta negativa:

“Tutto però resterà fermo se Kalinic non accetterà il trasferimento, così come Politano difficilmente potrà arrivare se Under non troverà una sistemazione (Bayern, Monaco ed Everton lo seguono). In realtà con la società nerazzurra si era parlato anche di uno scambio di prestiti che potesse coinvolgere lo stesso Politano e Spinazzola, ma la Roma ha detto di no a questa tentazione, nonostante il terzino non abbia il posto assicurato“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)