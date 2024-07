Se la priorità è il braccetto sinistro, l'Inter non chiude gli occhi ed è attenta alle varie opportunità che offre il mercato. In attacco potrebbe esserci movimento, ma prima serve piazzare qualche colpo in uscita. Tra i tanti giocatori accostati all'Inter c'è anche Domenico Berardi .

Come scrive La Gazzetta dello Sport "L’attaccante del Sassuolo, ancora infortunato (ha ripreso da poco il lavoro in campo), è stato un’opportunità che la società nerazzurra ha valutato, ma il giocatore non è considerato adatto per il modulo nerazzurro".