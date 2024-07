"È la pietruzza di un mosaico a cui mancano un paio di tessere. Una in difesa – il braccetto sinistro – e l’altra in avanti, se Arnautovic dovesse dire auf wiedersehen. Inzaghi è pronto ad allenare la sua Inter migliore da quando veste nerazzurro. Quella che lotterà per vincere il secondo scudetto di fila, tornare in finale di Champions e far bene anche al Mondiale per club, in programma a metà giugno", spiega La Gazzetta dello Sport.