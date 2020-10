Corsera – Inter, Skriniar ancora debolmente positivo. Lukaku out: col Parma Conte potrebbe…

È scattato l’allarme in casa Inter. Nella giornata di ieri è arrivato il comunicato della società nerazzurra in merito alle condizioni di Romelu Lukaku. Per il belga risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. “Una brutta notizia per Antonio Conte e l’Inter anche perché Lautaro Martinez non sta attraversando un momento particolarmente felice. L’argentino sarà però in campo, al suo fianco Conte potrebbe schierare Perisic, utilizzato come attaccante anche nel finale della partita con lo Shakhtar, o Pinamonti. C’è anche anche la possibilità di recuperare Alexis Sanchez, che dovrebbe andare in panchina. Skriniar, tornato dalla Slovenia, si è sottoposto a tampone ed è ancora debolmente positivo“, si legge sul Corriere della Sera.

