Inter-Genoa a Pairetto: si scatena la polemica social per il conflitto di interessi con la Juve

È un testa a testa avvincente quello tra Inter e Juve con la Lazio che guarda poco più indietro. Ma il duello tra nerazzurri e bianconeri richiama alla memoria altri duelli che spesso sono sfociati in roventi polemiche. L’ultima in ordine di tempo riguarda la designazione di Luca Pairetto. Figlio di Pierluigi Pairetto (condannato nella vicenda Calciopoli), Luca è anche il fratello di Alberto oggi dirigente (Juve Head of Stadium Revenue) della Juventus. Una designazione che ha sollevato parecchi dubbi tra i tifosi nerazzurri, soprattutto perché arriva in un momento importante della stagione e non fa nulla per disperdere un conflitto di interessi che appare abbastanza chiaro.