Inter, terzo kit in stile ’97-’98. Sponsor giallo e novità anche per pantaloncini e calzettoni

Rese note ulteriori novità riguardanti il terzo kit dell’Inter per la stagione 2020-21. Come già annunciato, la terza divisa ricalcherà in tutto e per tutto quella del ’97-’98, con la quale i nerazzurri alzarono al cielo la Coppa Uefa. Bande orizzontali, il grigio sarà solamente più chiaro di quella del passato. Confermato il colore giallo dello sponsor e della Nike. A completare il kit saranno i calzoncini e i calzettoni di colore nero, sempre col baffo Nike in giallo, come rivela Footy Headlines.