CdS – Inter, paradosso Perisic: per Inzaghi è impossibile farlo riposare

Il croato è imprescindibile nello scacchiere nerazzurro considerato l'ottimo rendimento di queste settimane

Ivan Perisic è stato per molti il migliore in campo di Inter-Hellas Verona. Il croato ha confermato un rendimento altissimo, rimasto costante anche dopo l'arrivo di un'insidia come Robin Gosens sulla sua corsia di competenza. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Imprescindibile Perisic. E, volendo, sarebbe pure un paradosso. Già perché l’Inter, a gennaio, per cautelarsi, tenuto conto del suo contratto in scadenza, è andata a prendersi non solo l’alternativa, ma anche il suo potenziale sostituto. E non si è trattato di un innesto banale, anzi: Gosens, infatti, è uno dei migliori interpreti del ruolo di esterno mancino a tutta fascia. Il tedesco è sbarcato a Milano infortunato, ma da un mese abbondante a questa parte è a disposizione. Solo che non ha mai trovato spazio, tranne che a partita in corso. Tutta colpa di… Perisic: il suo rendimento, infatti, non è mai calato, con l’unica eccezione del primo tempo in casa del Torino. Insomma, risulta davvero impossibile tenerlo fuori, anche solo per dargli un turno di riposo".