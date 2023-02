Sky – Inter, oggi parla Marotta: ecco i temi che toccherà

All’indomani del ko di Bologna, in casa Inter prende la parola Beppe Marotta . L’amministratore delegato per l'Area Sportiva nerazzurra ha rilasciato un’intervista a Sky Sport per chiarire la posizione della società sul momento. Ecco i temi che toccherà Marotta, anticipati da Matteo Barzaghi.

“ Tra poco ascolteremo Marotta, vi anticipo i concetti principali che sentirete dopo . Bisogna trovare rimedio al problema della continuità, fare grandi partite e poi perdere punti con avversari alla portata. La società e la proprietà attraverso queste parole vogliono stimolare squadra e allenatore ad avere ancora più motivazione per trovare un rimedio a questo problema. Si vuole stimolare giocatori e Inzaghi per trovare un modo per porre fine a questi passi falsi e avere le stesse motivazioni sempre.

Fiducia a Inzaghi

La fiducia per Inzaghi non è mai venuta meno, Inzaghi dovrà trovare l'antidoto, l'obiettivo è arrivare in Champions e se lo scudetto per 3/4 è indirizzato verso Napoli, l'Inter è in corsa per Champions e Coppa Italia. Deve concentrarsi su questi obiettivi e sul piazzamento Champions per dare soddisfazioni ai tifosi. L'atteggiamento di Lautaro, con le parole forti del post, è piaciuto. Da domani tutti dovranno lavorare in quella direzione, allenatori e giocatori. La società sarà di supporto in questa situazione”, le parole di Barzaghi.