GdS – Inter, con il Parma riposano almeno in quattro: out anche Lukaku?

Gli impegni sono davvero tanti e per l’Inter è difficile ricaricare le batterie. Antonio Conte sta pensando alla soluzione migliore per permettere di tirare il fiato a chi ha giocato di più finora. La Gazzetta spiega: “L’Inter sta bene ma non benissimo, è bella ma non balla, almeno non al punto di raccogliere quel che mostra in campo. Questione di energie fisiche che non sono infinite: è anche per questo che la squadra, rientrata mercoledì alle 2.30 da Kiev, si è fermata a dormire ad Appiano. Particolari da curare, Conte ha intenzione di gestire le risorse: sabato a San Siro c’è il Parma, logico aspettarsi un turnover che coinvolgerà almeno quattro elementi tra quelli scesi in campo in Ucraina. E che per una volta potrebbe riguardare anche Lukaku“.