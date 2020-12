CdS – Inter, c’è una parola d’ordine nel momento più difficile per la squadra

Ora l’Inter deve rialzarsi. Non c’è tempo per leccarsi le ferite. Lo sa bene Antonio Conte, che ieri ha avuto un confronto con la dirigenza e – come loro – si aspetta una sterzata dalla squadra.

Spiega il Corriere dello Sport: “Nessuno nasconde che, anche per motivi economici, sarebbe stato molto meglio proseguire il cammino in Europa, ma disputando un grande campionato e magari vincendolo, il progetto varato nell’estate 2019 sarebbe comunque cresciuto come la proprietà si attende. Ecco perché è reputato fondamentale chiudere il 2020 con un filotto di successi. Se lo aspetta anche la Curva Nord che però resta al fianco dell’Inter e in un comunicato ha invitato «a fare i conti alla fine». Nel momento più difficile la parola d’ordine, dunque, è recuperare le energie e stare tutti uniti per dare l’assalto allo scudetto”.