UFFICIALE – Inter, partnership con HTH: sarà Official Regional Partner in Asia

FC Internazionale Milano è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo di partnership con HTH, il nuovo Official Regional Partner dell'Inter in Asia. In qualità di piattaforma sportiva digitale leader in Asia, HTH è stata profondamente coinvolta nell'intrattenimento sportivo digitale online per molti anni. Basandosi su una solida tecnologia blockchain, è profondamente supportato dagli appassionati di sport.