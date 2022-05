TS – Esposito e Lukaku? Non solo: “L’Inter con Pastorello ha parlato anche di…”

A inizio settimana erano stati “pizzicati” a pranzo Ausilio e Federico Pastorello: nei discorsi si sarebbe parlato di questi nomi

Negli scorsi giorni è trapelata una foto di un incontro a pranzo tra il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio e il noto agente Federico Pastorello, che oltre ad aver gestito Romelu Lukaku, ha tra le sue file diversi nomi in orbita Inter. Spiega in merito Tuttosport: "Nei discorsi si sarebbe parlato soprattutto del futuro di Esposito (possibile contropartita con l’Empoli per Asllani) e pure della situazione di Bernardeschi il cui nome potrebbe tornare buono nel caso in cui non dovesse rinnovare Perisic (fino a qualche giorno fa l’Inter era alquanto tiepida sull’argomento)".