SM – Pavard, situazione non fluida. Inter, contatto per Scalvini: l’Atalanta spara alto

Pavard è l'obiettivo numero uno per la difesa dell'Inter. Ma non è l'unico, anche perché il Bayern lascerà partire il francese solo se troverà a breve un sostituto per Tuchel. Il club nerazzurro attende, ma si guarda attorno nel caso non dovesse andare a buon fine la trattativa.

"Il Bayern ancora non libera Pavard perché non ha il sostituto. La conferma che la situazione torna in bilico è che c'è stato un contatto ieri tra Inter e Atalanta per Scalvini. L'Inter ha offerta la stessa cifra proposta per Pavard: 30+3, aumentandola a 35 in via definitiva. No dell'Atalanta che ha chiesto 50 milioni, ma è chiaro che la situazione per Pavard non è così fluida", rivela Sportmediaset.