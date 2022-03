Retroscena Inter: “C’è un peccato originale non corretto sul mercato di gennaio”

Un retroscena sul mercato invernale. Un mancato approdo in casa Inter di cui parla oggi La Gazzetta dello Sport in vista dell'estate

Un retroscena sul mercato invernale. Un mancato approdo in casa Inter di cui parla oggi La Gazzetta dello Sport, che parte dalla stanchezza di Nicolò Barella e arriva a un colpo sfumato a gennaio, che verrà chiuso dai dirigenti in estate però: "Cha Barella abbia un passaggio a vuoto è quasi fisiologico, che l’Inter invece in organico non abbia un alter ego in grado di concedere riposo a Nicolò è invece un peccato originale che pure era stato individuato, ma che non è stato corretto nel mercato di gennaio. Lo sarà certamente d’estate, il nome di Davide Frattesi non circola a caso anche se non sarà semplice andare a dama con il Sassuolo", si legge.