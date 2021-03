Inter, un mese fa la peggior recita dell’inverno: da quel giorno solo vittorie

I nerazzurri hanno ingranato la marcia giusta lasciandosi alle spalle l'amarezza per il pareggio di Udine

I numeri certificano l'ottimo momento che sta attraversando l'Inter di Antonio Conte. Ieri per i nerazzurri è arrivata la quinta vittoria consecutiva, la nona interna di fila. Per l'ultimo passo falso in campionato bisogna tornare a circa un mese fa, come spiega la Gazzetta dello Sport: "Soltanto un mese fa l’Inter dopo aver battuto la Juve inscenò a Udine la peggior recita dell’inverno, senza gol, con troppo nervosismo e rissa (verbale) alla fine per futili motivi. Ecco, il buon senso è stato ritrovato. Da quel giorno Conte ha sempre vinto in campionato, sono saliti i toni sul campo, tecnici e agonistici, non quelli nel tunnel degli spogliatoi. Se l’Inter grida, è per festeggiare i gol, la fuga in campionato, per godersi lo splendore della classifica. Pensando al Parma, non sia mai. Ma anche allo scudetto".