Inter, il progetto funziona. Non solo Lautaro: in tanti con la penna in mano

L'Inter, nonostante il difficile momento societario, ha portato avanti i rinnovi dell'attaccante, ma anche di Bastoni e De Vrij

"Al tecnico dispiacerebbe lasciare un lavoro a metà: lui considera lo zoccolo duro dell’Inter in grado di poter regalare soddisfazioni durature ai tifosi nerazzurri. Nelle scorse settimane è stato raggiunto un accordo con Lautaro per il rinnovo. Ecco perché con Bastoni i discorsi sono avanzatissimi. Barella sarà il capitano di domani, Lukaku non muove foglia senza Antonio, pure De Vrij ha la penna in mano per allungare il contratto. È, in definitiva, un’Inter in cui Conte si riconosce perfettamente. Tutto è migliorabile, certamente. Ma a differenza delle esperienze passate del tecnico, i nerazzurri non danno l’idea di essere una squadra da un colpo vincente e via. L’Inter non è una formazione top giunta a fine corsa, per capirsi. Al contrario, la corsa è appena iniziata", spiega La Gazzetta dello Sport.