Inter spazzata via dal vento gelido di Bologna: tutti in discussione con questo trend

L'analisi di Fcinter1908.it dopo Bologna-Inter di questa mattina dall'inviato di Fcinter1908.it al Dall'Ara

Daniele Vitiello

Il vento gelido del Dall'Ara spazza via l'ennesimo tentativo di ricerca di continuità da parte dell'Inter. Inzaghi cade ancora a Bologna, la sua squadra lascia per strada punti e disperde il carico di fiducia accumulato grazie alle ultime vittorie. I nerazzurri proveranno a lasciarsi alle spalle le scorie di una domenica da incubo, ma rialzarsi man mano sarà sempre più difficile. Più rovinosa è la caduta, più faticosa risulta la risalita: l'Inter vista a Bologna è probabilmente la peggiore della stagione e, anche per questo, riannodare il filo è una sfida non da poco per un gruppo capace di tali amnesie.

Inter, rendimento paradossale — Sorprende il palese divario nella gestione del pallone da parte delle due squadre. Costrette a fare i conti con un terreno di gioco in certe zone ai limiti dell'impraticabile, Bologna e Inter hanno risposto in maniera però molto diversa. La fluidità del palleggio rossoblù è ferita nell'orgoglio che i nerazzurri proveranno a rimarginare concentrandosi sui prossimi impegni, dai quali dipende anche la prossima stagione. Col Napoli tremendamente lontano e un andamento così altalenante il rischio è di lasciarsi inghiottire dalle inseguitrici. Per assicurarsi un posto nella prossima Champions League l'Inter dovrà sudare anche più del previsto. Paradosso incredibile, se si pensa all'ottima squadra ammirata in questa stagione in campo internazionale.

Se dovesse invece pensare di avere un posto già assicurato tra le prime quattro, commetterebbe un errore di valutazione enorme. A parole, dallo spogliatoio hanno garantito più volte di aver ben chiara in testa la strada da percorrere. I fatti finora hanno detto altro. Sarà la volta buona? Le due facce di questa squadra confluiscono in un trend che non può essere più tollerato da un club con determinate ambizioni. Lo schiaffo di Orsolini sul volto dell'Inter gelata dal freddo di Bologna farà male per molto: di sicuro non servirà a scalfire l'ostinazione tattica di Inzaghi, ma basterà almeno a mettere i giocatori davanti alle loro responsabilità?