GdS – Inter, per Lautaro momento verità nel derby: col Genoa si è capito che…

Contro i rossoneri l'argentino tornerà in campo dal primo minuto dopo la panchina nell'ultima gara di campionato

L'Inter necessita dei gol di Lautaro Martinez. Non manca soltanto lui all'appello nell'ultimo periodo, ma il suo apporto è quello che manca di più. Sottolinea la Gazzetta dello Sport: "A Genova si è accomodato in panchina. Inzaghi lo ha fatto entrare al 28’ della ripresa e in quei venti minuti scarsi, recupero compreso, Lautaro Martinez si è fatto vivo più volte. Ha costretto Sirigu a una deviazione, si è reso pericoloso con una girata di testa e verso la fine avrebbe forse segnato se non fosse incappato nel “muro” Ostigard. A Marassi si è capito come e quanto l’Inter non possa rinunciare a Lautaro, nonostante l’argentino sia flagellato dalla siccità. Martinez in campionato non segna dal 17 dicembre, contro la Salernitana l’ultimo gol. Poi la rete in Supercoppa su rigore contro la Juve e stop. Il derby di martedì sarà un momento di verità".