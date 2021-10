Esterni Inter, Perisic garanzia. Darmian non tradisce. Dumfries? Ad Appiano giurano…

Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, un ruolo fondamentale lo svolgono gli esterni. Dumfries in ritardo, ma all'Inter c'è fiducia

Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, un ruolo fondamentale lo svolgono gli esterni. Se sulla fascia sinistra l'allenatore nerazzurro può ritenersi tranquillo con Perisic e Dimarco, discorso diverso riguarda la fascia destra. Il nuovo arrivato Denzel Dumfries ha bisogno di tempo per entrare nei meccanismi della squadra, Inzaghi punta molto sull'olandese chiamato al difficilissimo compito di sostituire uno come Hakimi. "Quattro esterni e un incastro ancora da trovare. Tra i primi punti all’ordine del giorno del nuovo allenatore ci sono gli esterni del suo 3-5-2: Inzaghi li ha alternati tutti, ha testato le coppie a disposizione. Ed è chiaro come i margini di crescita più attesi siano quelli di Dumfries. Attesi e necessari", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Perché l’olandese, dopo l’esordio boom da titolare con il Bologna, non ha poi dato la stessa sensazione di solidità, sembrando tatticamente un pesce fuor d’acqua. Il confronto con Hakimi è impietoso e anche il parallelo con le difficoltà del marocchino di un anno fa regge fino a un certo punto. Ma è da qui che deve arrivare il salto, per il calcio di Inzaghi quel ruolo è fondamentale. A sinistra, in fondo, i problemi sono minori. Darmian è tipo che non tradisce: sai quello che può dare, pure quello che non puoi chiedergli. Tutto, in fondo, dipende dal rendimento di Dumfries: se non dovesse crescere, Inzaghi avrebbe un problema grande. Ma ad Appiano giurano sia questione di (poco) tempo".