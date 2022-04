Inter, Perisic: “Stiamo bene, oggi altra finale. Futuro? Ne parleremo poi”

Le parole del calciatore nerazzurro prima del calcio d'inizio di Inter-Roma di questo pomeriggio

Ivan Perisic, calciatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio del match con la Roma. Queste le sue parole: "La Roma sta bene, ma stiamo bene anche noi. Sarà importante oggi, come tutte quelle che arriveranno. Ogni partita è come una finale, si parte da oggi e si continua con le altre. Futuro? Non ne parlo, parlo solo del presente. Voglio fare solo il massimo, poi ne parleremo dopo".