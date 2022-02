GdS – Inter e Perisic più vicini, arriva il chiaro segnale. Intesa rinnovo vicina

Le parti sembrano convergere dopo lo scetticismo delle scorse settimane: il croato può davvero proseguire la sua avventura nerazzurra

Questo il focus: "Il riavvicinamento con la dirigenza sul fronte contrattuale, con tanto di incontro previsto entro la prossima settimana per discutere il rinnovo, ne è un chiaro segnale. Anche perché adesso Perisic pare disposto ad accettare un ingaggio inferiore rispetto a quello attuale (pari a 5 milioni), con un vincolo di soli due anni al posto dei tre richiesti inizialmente. L’intesa è vicina, nel frattempo c’è da pensare allo sprint finale in campionato, al vicino derby di coppa Italia e all’impresa da centrare in Champions contro il Liverpool. Tutte sfide in cui il croato intende essere protagonista".