Inter, e se partisse Dumfries? “Piacciono questi 4 nomi europei in rampa di lancio”

Si fanno sempre più insistenti le voci di un forte interesse del Bayern Monaco nei confronti di Denzel Dumfries. L'Inter al momento non ha la minima intenzione di cedere l'olandese, ma dipenderà tutto dal tipo di proposta che giungerà in viale della Liberazione. E se l'esterno partisse? La Gazzetta dello Sport fa già qualche nome: "In ogni caso si è ancora lontani dalla ricerca di un sostituto visto che di offerte concrete ancora non se ne sono viste a Milano: da Nahuel Molina dell'Udinese a Dodo dello Shakhtar Donetsk, da Jonathan Clauss del Lens a Nordi Mukiele del Lipsia, sono tanti i profili valutabili, tra quelli in rampa di lancio. Ma bisogna muoversi con accortezza e maestria per ripetere l'operazione Dumfries."