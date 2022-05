Dumfries, il Bayern Monaco è pronto a fare sul serio: la posizione dell’Inter

L'esterno olandese è cresciuto in maniera esponenziale, e su di lui sono pronti a muoversi i campioni di Germania

Dopo un iniziale periodo di ambientamento, Denzel Dumfries si è preso con autorità una maglia da titolare sulla fascia destra dell'Inter e non l'ha più mollata. L'esterno olandese è cresciuto in maniera esponenziale, tanto da attirare su di sè le attenzioni di diversi top club europei. Come scrive Tuttosport, la sua situazione potrebbe cambiare: "Nelle ultime settimane - alla luce dell'interessamento del Bayern Monaco - è volato in pole position nella lista dei big sacrificabili per rispondere agli input di Suning che prevedono un saldo in attivo sul mercato pari a 60 milioni e la riduzione del 15% del monte ingaggi".