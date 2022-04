GdS – Inter, piano B è asse scudetto: Inzaghi ha ereditato un segreto di Conte

Il tecnico deve molto al feeling che in campo e fuori è maturato tra due perni della sua mediana

Le speranze scudetto dell'Inter passano anche attraverso il feeling tra Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. I due si cercano e si trovano in campo, ma anche fuori. Ed è questo il vero segreto, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Il segreto dell’Inter è una B al quadrato. C’era una volta la B-zona di Oronzo Canà. Qui siamo al piano B. E non sembri riduttivo. È l’asse scudetto: lo è stato per Antonio Conte, lo è per Inzaghi. Alla fine è una questione di posto fisso, dai. Il posto fisso ce l’hanno in campo, questi due. Ce l’hanno in aereo e in treno: se c’è una trasferta, state tranquilli che Marcelo e Nicolò li trovate seduti uno vicino all’altro. Se c’è una serie tv da guardare insieme in ritiro, c’è da giurarci che siano insieme a godersela. Parlano e giocano. «Dove sei Bare?» è un must, un ritornello di Brozo che risuona ovunque. Si cercano e si trovano, in campo e fuori. E giocano, e parlano. E giocano, sì. A cosa? Freccette, ma partite vere, non i cinque minuti buttati lì.