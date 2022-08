Inter, il piano di Inzaghi per lo scacco matto con la Lazio: ecco le tre mosse pronte

Il piano di Simone Inzaghi per lo scacco matto all’Olimpico. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, che si sofferma su diversi aspetti in vista di Lazio-Inter, in programma questa sera alle 20.45 a Roma appunto. In particolare la rosea fa tre nomi tra i nerazzurri. Il primo è quello di Lautaro Martinez, a cui Inzaghi stasera “chiederà di ruotare intorno alla posizione di Lukaku. Magari di scambiarsi con lui, di legare il gioco con il centrocampo, a maggior ragione se - come sembra - Gagliardini dovesse vincere in mezzo al campo il ballottaggio con Calhanoglu. Lautaro per tre ruoli, in 90 minuti: un po’ trequartista, un po’ prima e un po’ seconda punta. L’obiettivo è portare fuori uno dei due centrali biancocelesti, provando a regalare a Lukaku quanti più uno contro uno possibili”, spiega la rosea.