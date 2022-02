CorSera – Inter, il piano di Inzaghi è pronto: ecco la mossa per battere il Liverpool

Il tecnico nerazzurro sta pensando da tempo all'atteggiamento da adottare nel prossimo match di Champions League

Vigilia di Champions League in casa nerazzurra. Inter-Liverpool è la gara che ovviamente tutti hanno nella testa in questo momento, ma Inzaghi la sta preparando già da un po'. Il tecnico ha un piano in mente, come sottolinea anche il Corriere della Sera di oggi: "Il piano è pronto, studiato nei minimi dettagli. Ora si tratta di capire se l’Inter domani sera a San Siro riuscirà a metterlo in pratica. Nella testa di Simone Inzaghi non c’è solo il ventesimo scudetto, quello della seconda stella, ma anche una nuova dignità europea".

Serve una prova di coraggio e maturità per confrontarsi alla pari con i Reds: "Il Liverpool è l’occasione per cambiare rotta. Inzaghi non intende snobbare la Coppa per il campionato. Non sarebbe né logico, né giusto. I Reds sono un rischio e al tempo stesso un’occasione. Una squadra che gioca un calcio ossessivo, formidabile in attacco, un guaio considerando le ultime incertezze dei nerazzurri in difesa anche se Bastoni dovrebbe essere recuperato. Il piano è attaccare per non essere attaccati, sfruttando il totem Dzeko, le percussioni sulle fasce, gli inserimenti di Calhanoglu. Sanchez, che al Liverpool ha già fatto gol e quindi sa come si fa, è favorito su Lautaro. Una partita sul filo".