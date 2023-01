Inter, il piano rimonta: il calendario sorride a Inzaghi, gennaio mese chiave

"Questo gennaio intasato di gare, però, potrebbe produrre davvero uno stravolgimento della classifica. Considerando le prossime 4 giornate, oltre al Monza (14° in classifica) questa sera, l'Inter avrà come avversari Verona (ultimo), Empoli (12°) e Cremonese (penultima). Difficile augurarsi di meglio per "mangiare" punti e posizioni, tenuto conto che il cammino delle rivali non sarà altrettanto agevole. Domenica, tanto, per cominciare ci sarà Milan-Roma, il 18° turno, invece, offrirà un "interessante" Napoli-Juventus. E i bianconeri, poi, per chiudere il girone di andata, riceveranno allo Stadium l'Atalanta, mentre il Milan sarà di scena in casa della Lazio. A fine mese, ecco un altro match insidioso per il Napoli, che affronterà al Maradona la Roma.